Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2010-11 sezonunda sonra bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik direktör arasında bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında sahasında Çaykur Rizespor 4-1 mağlup eden Trabzonspor, ilk yarıyı 29 puanla 2. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavili takım 2010-11 sezonunda sonra ilk kez kendisine zirvede yer bulurken, Teknik Direktör Ünal Karaman ise Şenol Güneş'in ardından Karadeniz ekibinde görev yapan 9 teknik adam arasında Trabzonspor'u zirveye taşıyan teknik adam oldu.



TRABZONSPOR'DA GEÇEN 15 YIL

1984-85 sezonunda Gaziantepspor´da profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve 1999-2000 sezonuyla noktaladığı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine soyunan Ünal Karaman, 34 yıl önce atıldığı profesyonel futbol yaşantısının 15 yılını Trabzonspor´da geçirdi. 1990-91 ve 1998-99 sezonları arasında aralıksız Trabzonspor formasını giyen Karaman, 6 sezonda ise yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak bordo-mavili takımda görev aldı.



KULÜP TARİHİNE ADINI YAZDIRIDI

Ünal Karaman, Trabzonspor´da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze Trabzonspor´da hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu.



HEM FUTBOLCU HEM DE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK YILDIZLAŞTI

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da yıldızı parlayan ve unutulmayan isimler arasına giren Ünal Karaman, faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Dünya 3.'lüğünün elde edildiği dönemde Türkiye Milli Futbol Takımında Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman, 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etti. 2008 yılının Kasım ayında MKE Ankaragücü'nün başına geçen, 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyaspor´da göreve başlayan Ünal Karaman, 2009 Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak görev alan Karaman, Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte istifa etti.



TRABZONSPOR'YA YOLLARI HER ZAMAN KESİŞTİ

Ünal Karaman, daha sonra Sportif Direktör olarak geri döndüğü Trabzonspor´da 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etti. 2014-15 sezonunu 1.Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirdi, 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı. 2017-18 sezonunda Kardemir Karabükspor´da kısa bir süre görev yapan Karaman son olarak ise 2018-19 sezonunun başında bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevini üstlendi.



TRABZONSPOR'A GELİŞİYLE İLKLERE İMZA ATTI

Ünal Karaman, sezon başında Trabzonspor'a gelişiyle birlikte ilklere imza attı. Hem oynadığı futbolla hemde aldığı saha sonuçlarıyla bordo-mavili camiada yeniden bir heyecan yaşatan Karaman, 2010-2011 sezonunda sonra bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu. Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer attığı 32 gole karşılık kalesinde ise 22 gol gördü ve 29 puan ile ligin ilk yarısını averajla 2. sırada tamamladı. Bu tablo ile birlikte bordo-mavililer 2010-11 sezonunun devre arasında 42 puanla 1. sırada bitirdiği dönemin ardından ilk kez bir ilk yarıyı zirvede tamamlayarak 8 sezonun ardından bir ilki yaşadı.



GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERDİ

Trabzonspor Yönetimiyle uyum içinde çalışan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda radikal kararlara da imza attı. Özellikle Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı bırakma cesaretini gösteren deneyimli teknik adam, sonraki süreçte ise takım üzerinde total ağırlığını iyice his ettirmeye başladı. Genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma önemli katkı sağladı.



GALATASARAY, FENERBAHÇE YENDİ, BEŞİKTAŞ'I ELİNDEN KAÇIRDI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin ilk yarısında İstanbul'un 3 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbol göz doldurdu. Sahasında sarı-kırmızılı takımı 4-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak elinden kaçırdı.



ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDINDAN ZİRVEYE GİDEN TEK TEKNİK ADAM

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi. Söz konusu dönemin ardından Ünal Karaman, bordo-mavilileri zirveye taşıyan teknik direktör oldu.