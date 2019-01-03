Rodallega kaldı

Sözleşmesinde son senesine giren 33’lük futbolcu ile anlaşma sağlandı

Sezonun ilk yarısında kaydettiği 9 golle dikkat çeken Hugo Rodallega, kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Kolombiyalı yıldız kısa süre önce, ülkesinin basınına "Sözleşmem bitiyor. Beni isteyen kulüpler var ancak şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'u bırakıp gitmem. Kontratıma sonra bakacağım" demişti. Yönetim, 33 yaşındaki forvetin çağrısına kulak verdi. Şehir ve takımla uyumu mükemmel olan Rodallega ile her konuda anlaşma sağlandı. Trabzonspor'un tecrübeli golcü ile 1+1 yıllık yeni sözleşme yapacağı öğrenildi. Rodallega'nın opsiyonu ilk sezonunda göstereceği performansa dayalı olacak. Belirlenen maç sayısına ulaşırsa kontratı otomatik olarak uzayacak, aksi halde kararı yönetim verecek.