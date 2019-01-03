03 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Fırtına’da altyapı devrimi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

’un 29 kişilik kamp kadrosundaki 19 futbolcu altyapıda oynadı. Bordo-Mavililer’de ilk 11’de 4 altyapı oyuncusu bulunuyor...

'da alt yapı devrimi yaşanmaya devam ediyor. İlk 11'inde 4 alt yapı oyuncusu değişmez olarak oynayan Bordo-Mavililer'in 29 kişilik kamp kadrosunun 19'u alt yapıda oynadı. Trabzonspor'da 20 yerli oyuncudan sadece Kamil altyapıdan yetişmezken, diğerleri alt yapıda futbol oynadı. Bu oyuncular arasında Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Tükmen, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdurrahim Dursun başı çekiyor.

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