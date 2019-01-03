03 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Mbia olmadı

Mbia olmadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Ogenyi Onazi’nin şok sakatlığı sonrası ’un ön libero gündemine eski oyuncusu Stephane Mbia’nın da adı düşmüştü.

Kamerunlu oyuncu, bordo- mavili kulübe dönmek istediğini açıklamıştı. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu isteği havada kaldı. Yönetim, Mbia konusunda harekete geçmedi. Transferi düşünülmüyor.
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