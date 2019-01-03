Olcay Şahan: Trabzonsporda kalacağım

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman’ın kamp kadrosuna almadığı Olcay Şahan, kulüpte kalmak istiyor.

Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine "Burada kalacağım. Yeniden takıma gireceğim" dediği öğrenildi. Yönetim ise Olcay'a yeni bir şans verme niyetinde değil. 30 yaşındaki oyuncuyla yüz yüze görüşülüp bir kez daha takım bulması istenecek.

3 TALİBİ VAR

Olcay Şahan, bordo-mavili kulüpte kalmak istese de bu pek mümkün görünmüyor. Süper Lig kulüpleri Kayserispor, Bursaspor ve Göztepe 31 yaşındaki tecrübeli ismin peşinde. Menajeri görüşmeleri sürdürüyor.