03 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Olcay Şahan: Trabzonspor'da kalacağım

Olcay Şahan: Trabzonsporda kalacağım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'da teknik direktör ’ın kamp kadrosuna almadığı , kulüpte kalmak istiyor.

Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine "Burada kalacağım. Yeniden takıma gireceğim" dediği öğrenildi. Yönetim ise Olcay'a yeni bir şans verme niyetinde değil. 30 yaşındaki oyuncuyla yüz yüze görüşülüp bir kez daha takım bulması istenecek.

3 TALİBİ VAR

Olcay Şahan, bordo-mavili kulüpte kalmak istese de bu pek mümkün görünmüyor. kulüpleri , ve 31 yaşındaki tecrübeli ismin peşinde. Menajeri görüşmeleri sürdürüyor.

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