Savic Trabzonspora çok yakın

Savic Trabzonspor'a çok yakın
Belgrad’da Kızılyıldız Başkanı Terzic ile görüşen Trabzonspor’un yetki verdiği menajer Sırp stoper için anlaştı. Ancak Kızılyıldız teminat istiyor
Transferde önceliğini stoper ve ön libero olarak belirledikten sonra Sırp oyuncu Savic'le ilgilenen bordo-mavililer bu transfer için bekleme kararı aldı. Belgrad'a giderek Kızılyıldız başkanı Zvezdan Terzic ile görüşen Trabzonspor'un yetki verdiği menajerin şartlarda anlaşma sağladığı ancak Sırp ekibinin para konusunda teminat istediği kaydedildi. Kızılyıldız Savic için 500 bin euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu para yatırıldığı anda savunma oyuncusu imza için Trabzon'a gelecek. Bu hafta yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Oyuncunun gelmek istemesi en büyük koz. Öte yandan gündemde olan diğer isimler Charles Kabore ve Ngadeu Ngadjui için de ekonomik koşullar elverirse girişimlere yeniden başlanacak.
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