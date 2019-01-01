01 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Savic Trabzonspor'a çok yakın

Savic Trabzonspora çok yakın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2018

’da Kızılyıldız Başkanı Terzic ile görüşen ’un yetki verdiği menajer stoper için anlaştı. Ancak Kızılyıldız teminat istiyor

Transferde önceliğini stoper ve ön libero olarak belirledikten sonra oyuncu Savic'le ilgilenen bordo-mavililer bu için bekleme kararı aldı. 'a giderek Kızılyıldız başkanı Zvezdan Terzic ile görüşen 'un yetki verdiği menajerin şartlarda anlaşma sağladığı ancak Sırp ekibinin para konusunda teminat istediği kaydedildi. Kızılyıldız Savic için 500 bin euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu para yatırıldığı anda savunma oyuncusu imza için Trabzon'a gelecek. Bu hafta yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Oyuncunun gelmek istemesi en büyük koz. Öte yandan gündemde olan diğer isimler Charles Kabore ve Ngadeu Ngadjui için de ekonomik koşullar elverirse girişimlere yeniden başlanacak.

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