Trabzonsporda kritik 3 gün

TFF’ye başvuran Onur ve Burak’ın serbest kalmaması için üç gün içerisinde paralar ödenmeli... Onur’a 2 milyon 200 bin, Burak’a 1 milyon 900 bin euro borç var

Trabzonspor'da yönetim ikinci yarı öncesi mevcut kadroda bulunan oyuncuların motivasyonunu artırmak için bir miktar ödeme yapmayı planlıyor. Ancak kadro dışı bırakılan ve kendilerine kulüp bulmaları söylenen kaleci Onur ve forvet Burak'ın serbest kalmaması için ödenmesi gereken rakam ise henüz bulunamadı. Burak'a 1 milyon 900 bin euro, Onur'a ise 2 milyon 200 bin euro vermesi gereken yönetim 4 Ocak tarihine kadar bu işi çözemezse oyuncuların serbest kalmasının önüne geçemeyecek.



PARANIN BULUNMA İHTİMALİ AZ



33 yaşındaki golcünün alacaklarına karşılık feshi kabul etmediği ve bu süreyi bekledikten sonra ayrılarak ücretini TFF aracılığı ile tahsil edeceği, tecrübeli eldivenin ise bu konuda henüz karar vermediği belirtildi. Trabzonsporlu yöneticiler cuma akşamına kadar ödeme yapılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Yönetimin bu konuda yogun bir şekilde çalıştığı ve ona kadar para bulma noktasında temaslarına devam edeceği dile getiriliyor.



YENİ TRANSFER KUCKA



Transferde yaşanan sıkıntılar nedeniyle altyapı ve 1461 Trabzon'dan 10 oyuncuyu devre arası kampına götürme kararı alan teknik direktör Ünal Karaman, takım içinde de yeni isimler kazanma yoluna gidecek. Orta saha Batuhan Artarslan'ı kamp süresince stoperde denemeyi düşünen Karaman, sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı tanımadığı Kucka'ya ise adeta yeni transfer gözüyle bakıyor. 52 yaşındaki hoca, Onazi'nin yokluğunda Slovak ön liberoyu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirmek istiyor.



MBİA HABER BEKLİYOR



Transfer çalışmalarında öncelik orta sahaya kaymış durumda. Onazi'nin sakatlanmasından önce stoper için alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Trabzonspor, bu kez defansif orta saha oyuncusu transferine odaklandı. Bu doğrultuda ismi gündeme gelen Mbia, menajeriyle kulübe haber yollayarak, "Taraftarlar sürekli bana yazıyor. Benimle ilgileniyor musunuz?" diye sordu. Ancak yönetim, menajere net bir cevap vermedi. Bordo-mavili taraftarların ise Mbia'nın yeniden takıma kazandırılması konusunda beklentisi oldukça yüksek. Önemli güç katacağı düşünülen 32 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Fransa ekiplerinden Toulouse'tan ayrılmayı düşünüyor.



8 SEZONUN EN İYİSİ



Bordo-mavili takım, son 8 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2018'in sonlarında gösterdi. En son 2010-11'de 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, bu sezonda ise 29 puanla ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.



UMUTLAR 2019'DA



Son dönemlerde başarıya hasret kalan Trabzonspor 2018'de toparlanma sürecine girdi. 7-8 Nisan 2018'de başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, sezon başında göreve getirdi teknik direktör Ünal Karaman ve takım kadrosuyla önemli bir sinerji yakaladı. Dip yapıp zirveyi gördüğü yılda umutlarını 2019 yılına taşımayı başardı.



İKİ GENÇ İSİM DAHA KAZANDI



Yusuf ve Abdülkadir Ömür'den sonra A takım kadrosunda direkt oynayan iki isim daha kazandı. Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır, bordomavili takımın 2018 yılında kazandığı iki isim olurken, altyapıdan gelen oyuncuların takımdaki ağırlığının gittikçe artması ise hem yönetimi hem de camiayı gelecek adına umutlandırdı.