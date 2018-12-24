24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ünal Ka'h'raman

Ünal Kahraman
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

(2), Rodallega ve Nwakaeme ile ’yi dağıtan Fırtına, 2010-11’den sonra ilk kez 2. sıraya çıktı, taraftarı coşturdu. Ünal Kahraman böylece 8 yıllık hasreti de dindirmiş oldu.

, ligin ilk devresinin son haftasında derbisinde Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek muhteşem bir kapanış yaptı. ile müthiş bir çıkış yakalayan, son 11 maçta sadece 1 kez kaybeden bordo-mavili takım, tarihi bir başarıya da imza attı. 52 yaşındaki teknik adam, 2010-11'den sonra bir ilki yaşattı ve Fırtına, 'de 8 yıl sonra ikinci sıraya yükseldi.

ÖMÜR TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki , bu sezon ilk gollerini dün attı. Bu maç öncesine kadar yaptığı 3 asistle takımına katkı sağlayan genç yıldız, 2017-18'i 3 gol ve 6 asistle tamamlamıştı. Abdülkadir, Trabzonspor formasıyla ilk lig maçına (17.12.2016) çıktığından bu yana ligde bir maçta iki gol atan en genç isim oldu (19 yıl, 5 ay ve 28 gün).

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Dün iki gol atan ve enfes bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür, maç sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, "61 numaraya layık olmaya çalıştık. İkinci sıraya çıktık ama hedefimiz şampiyonluğa oynamak. Amacımız mutlu sona ulaşmak. Biz iyi bir takım olduk" dedi.
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