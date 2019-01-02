02 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Antalya'da topbaşı yapacak

Trabzonspor Antalyada topbaşı yapacak
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak.

'in ilk yarısını 29 puanla lider 'in 6 puan gerisinde 2. sırada kapatan bordo-mavili ekipte, 10 günlük izin yarın sona erecek.

Bordo-mavililer, 'nın turizm merkezi Belek'te toplanarak saat 16.00'da ikinci yarı öncesi ilk çalışmasını yapacak.

, 12 Ocak Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirdikten sonra Trabzon'a dönerek son 16 turunda sahasında Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Asya Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri, Majid Hosseini, kadro dışı bırakılan , Burak Yılmaz, satış listesine koyulan Zeki Yavru ve Olcay Şahan, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ile genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kamp kadrosunda yer almıyor.

Bordo-mavililer, kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen 'un yanı sıra pilot takım 1461 Trabzon'dan , Yunus Emre Çakır, , , Yağızcan Erdem, 21 Yaş Altı Takımı'ndan da , , Koray Kılınç ve olmak üzere 10 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.

29 OYUNCUNUN 19'U ALTYAPIDAN

Trabzonspor'un, Antalya kampı kadrosunda altyapısından yetiştirdiği oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Karadeniz ekibinde, , , Muzaffer Kablan, , , , Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl, altyapıdan kadroda yer alan oyuncular oldu.

Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Anthnony Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl.

Trabzonspor'un 2018 yılı böyle geçti

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