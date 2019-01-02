02 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Zeki Yavru: “Trabzonspor’u TFF’ye şikayet etmedim”

Zeki Yavru: “Trabzonspor’u TFF’ye şikayet etmedim”
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

’un satış listesine koyduğu , bordo-mavili kulübü ’ye ya da başka bir adli makama şikayet etmediğini söyledi.

, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. 'u, 'ye şikayet ettiği yönünde hakkında asılsız haberler çıktığını belirten Zeki Yavru,

"Profesyonel hayatım boyunca bu tür polemiklere girmemeye ve sessiz kalmaya önem verdim. Ancak gerek sezon başında imza sürecimde gerekse de şimdi şahsımı itibarsızlaştırma çalışmaları olduğunu ve bunun çok sevdiğim Trabzonspor üzerinden yürütüldüğünü üzüntüyle görmekteyim. Birçok kez haksızlığa uğramış olmama rağmen hayatımda hiçbir zaman Trabzonspor Kulübünü ne TFF' ye ne de başka adli makamlara şikayet etmedim. Etmem, etmeyeceğim. Bir insanın doğduğu büyüdüğü ve gönülden bağlı olduğu şehrin takımını şikayet etmesi benim hayat görüşüme göre en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Öncelikle bunun bilinmesini isterim" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün bugüne kadar almış olduğu her karara saygı duyduğunu belirten Zeki Yavru, "Bu dönemde alınan hak etmediğim kadro dışı kararına da saygı duyup Trabzonspor Kulübü için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Sehic Trabzonspor yolunda

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Antalyada topbaşı yapacak Trabzonspor Antalya'da topbaşı yapacak
Trabzonsporda kritik 3 gün Trabzonspor'da kritik 3 gün
Babası açıkladı! İşte Burak Yılmazın yeni takımı Babası açıkladı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör