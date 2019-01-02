Zeki Yavru: “Trabzonspor’u TFF’ye şikayet etmedim”
Trabzonspor’un satış listesine koyduğu Zeki Yavru, bordo-mavili kulübü TFF’ye ya da başka bir adli makama şikayet etmediğini söyledi.
Zeki Yavru, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Trabzonspor'u, TFF'ye şikayet ettiği yönünde hakkında asılsız haberler çıktığını belirten Zeki Yavru,
"Profesyonel hayatım boyunca bu tür polemiklere girmemeye ve sessiz kalmaya önem verdim. Ancak gerek sezon başında imza sürecimde gerekse de şimdi şahsımı itibarsızlaştırma çalışmaları olduğunu ve bunun çok sevdiğim Trabzonspor üzerinden yürütüldüğünü üzüntüyle görmekteyim. Birçok kez haksızlığa uğramış olmama rağmen hayatımda hiçbir zaman Trabzonspor Kulübünü ne TFF' ye ne de başka adli makamlara şikayet etmedim. Etmem, etmeyeceğim. Bir insanın doğduğu büyüdüğü ve gönülden bağlı olduğu şehrin takımını şikayet etmesi benim hayat görüşüme göre en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Öncelikle bunun bilinmesini isterim" dedi.
Trabzonspor Kulübü'nün bugüne kadar almış olduğu her karara saygı duyduğunu belirten Zeki Yavru, "Bu dönemde alınan hak etmediğim kadro dışı kararına da saygı duyup Trabzonspor Kulübü için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
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