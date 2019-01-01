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TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Oğuzhan Özyakup planı

Trabzonsporun Oğuzhan Özyakup planı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2018

Burak’ın ’a ‘bedava’ gitmesini engelleyecek olan ekibi, ’u takasta istiyor. Böylece hem maliyet azalacak hem eksik giderilecek

, ile anlaşan için takas teklifindeki planını belirledi. Bordo-mavililer, 'ye şikayeti sonrasında Beşiktaş'a bedava gitmek isteyen 33 yaşındaki forvetin bu yolunu kapattıktan sonra gelecek resmi teklif için yol haritasını belirleyecek. Yönetim, 4 Ocak'a kadar tecrübeli forvetin parasını yatıracak. Bonuslar ile birlikte Burak'ın 4.5 milyon euro'yu bulan maliyeti nedeniyle Beşiktaş'ın da para yerine takas önereceği ifade edildi. Bu nedenle ekibi, Onazi'nin yokluğunda bu bölgeye oyuncu isteyecek.

BABASI MAÇKA, ANNESİ AKÇAABATLI

Bordo-mavililerin, Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı Burak'a karşılık talep edeceği dile getiriliyor. Trabzonspor, böylelikle hem Burak'ın maliyetinden kurtulmak hem de iyi bir futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak amacında. Önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek büyük takası resmiyete dökmeye çalışacak. Babası Maçkalı, annesi olan Oğuzhan'ın babası Muzaffer Bey, 2012'de başarılı oyuncuyu Trabzonspor'a kazandırmak için yoğun çaba göstermiş ancak o dönemin yöneticileri tarafından veto edilmişti

EViNE DÖN

Trabzonspor taraftarları da 'a kapıları açtı bile. Oyuncuya sosyal medya üzerinden mesajlar atan bordo-mavili taraftarlar, "Yuvana gel, ait olduğun yer burası. Bizimle mutlu olursun" çağrısını yapıyor.

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