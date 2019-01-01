Trabzonsporun Oğuzhan Özyakup planı

Burak’ın Beşiktaş’a ‘bedava’ gitmesini engelleyecek olan Karadeniz ekibi, Oğuzhan Özyakup’u takasta istiyor. Böylece hem maliyet azalacak hem eksik giderilecek

Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz için takas teklifindeki planını belirledi. Bordo-mavililer, TFF'ye şikayeti sonrasında Beşiktaş'a bedava gitmek isteyen 33 yaşındaki forvetin bu yolunu kapattıktan sonra gelecek resmi teklif için yol haritasını belirleyecek. Yönetim, 4 Ocak'a kadar tecrübeli forvetin parasını yatıracak. Bonuslar ile birlikte Burak'ın 4.5 milyon euro'yu bulan maliyeti nedeniyle Beşiktaş'ın da para yerine takas önereceği ifade edildi. Bu nedenle Karadeniz ekibi, Onazi'nin yokluğunda bu bölgeye oyuncu isteyecek.



BABASI MAÇKA, ANNESİ AKÇAABATLI



Bordo-mavililerin, Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı Burak'a karşılık talep edeceği dile getiriliyor. Trabzonspor, böylelikle hem Burak'ın maliyetinden kurtulmak hem de iyi bir futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak amacında. Önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Fikret Orman bir araya gelerek büyük takası resmiyete dökmeye çalışacak. Babası Maçkalı, annesi Akçaabatlı olan Oğuzhan'ın babası Muzaffer Bey, 2012'de başarılı oyuncuyu Trabzonspor'a kazandırmak için yoğun çaba göstermiş ancak o dönemin yöneticileri tarafından veto edilmişti



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Trabzonspor taraftarları da Oğuzhan Özyakup'a kapıları açtı bile. Oyuncuya sosyal medya üzerinden mesajlar atan bordo-mavili taraftarlar, "Yuvana gel, ait olduğun yer burası. Bizimle mutlu olursun" çağrısını yapıyor.