01 Ocak 2019, Salı

TRABZONSPOR

Marka yüzü Abdülkadir&Yusuf Yazıcı

Marka yüzü Abdülkadir&Yusuf Yazıcı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2018

İki yıldız hem altyapıdan gelen gençlere yardım edip yol gösterecek hem de ’un marka yüzü olacak

Fırtına devre arasından sonra A takım bünyesinde altyapıdan gelen en az 10 oyuncuyu barındırarak, 'de bir ilke imza atmaya çalışacak. Bu yeni yapılanma sayesinde oyuncu ödemelerinde ciddi bir tasarrufa gidecek bordo-mavililer diğer gençlerin de önünü açacak. Yönetimin bu yeni yapılanma sürecinde üç sezondur A takımda bulunan Abdülkadir Ömür ile 'ya önemli sorumluluklar yükleyecek. İkili sık sık altyapıdan oyuncularla bir araya gelerek gelişim süreçlerini, A takımda yaşanabilecek sorunları ve farklılıkları anlatacak. İki oyuncuyu aynı zamanda marka yüzü olarak kullanmayı planlayan bordo-mavililer diğer gençler Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'ı da aktif olarak değerlendirecek.

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