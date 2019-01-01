Marka yüzü Abdülkadir&Yusuf Yazıcı
İki yıldız hem altyapıdan gelen gençlere yardım edip yol gösterecek hem de Trabzonspor’un marka yüzü olacak
Fırtına devre arasından sonra A takım bünyesinde altyapıdan gelen en az 10 oyuncuyu barındırarak, Türkiye'de bir ilke imza atmaya çalışacak. Bu yeni yapılanma sayesinde oyuncu ödemelerinde ciddi bir tasarrufa gidecek bordo-mavililer diğer gençlerin de önünü açacak. Yönetimin bu yeni yapılanma sürecinde üç sezondur A takımda bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'ya önemli sorumluluklar yükleyecek. İkili sık sık altyapıdan oyuncularla bir araya gelerek gelişim süreçlerini, A takımda yaşanabilecek sorunları ve farklılıkları anlatacak. İki oyuncuyu aynı zamanda marka yüzü olarak kullanmayı planlayan bordo-mavililer diğer gençler Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'ı da aktif olarak değerlendirecek.
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