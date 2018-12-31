Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacakları kampa götürülecek futbolcuları açıkladı.

Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlığı bulunan Jose Sosa, kamp kadrosuna alınırken İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, milli takım kampında olacakları için kadroya dahil edilmedi.



TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU



UĞURCAN ÇAKIR

ARDA AKBULUT

MUZAFFER CEM KABLAN

HÜSEYİN TÜRKMEN

ZARGO TOURE

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FILIP NOVAK

LUIS IBANEZ

JURAJ KUCKA

BATUHAN ARTARSLAN

MURAT CEM AKPINAR

ABDULKADİR ÖMÜR

YUSUF YAZICI

ANTHONY NWAKAEME

ABDULKADİR PARMAK

HUGO RODALLEGA

CALEB EKUBAN

JOSE SOSA

ABDURRAHİM DURSUN

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ

YUNUS EMRE ÇAKIR

SERKAN ASAN

BURAK TEMUR

YAĞIZCAN ERDEM

ALİ OSMAN KARNAPOĞLU

BERKAY SEFA KARA

KORAY KILINÇ

OĞUZHAN AÇIL