31 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Djedje hamlesi

Trabzonspordan Djedje hamlesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2018

Yönetim, Ankaragücü ile sorunlar yaşayan ’yi gündemine aldı. Sezonu kapatan Onazi’nin boşluğunun 28 yaşındaki yıldızın transferi ile doldurulması bekleniyor

ekibinde teknik direktör , Onazi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış olmasının ardından o bölge için takviye beklentisine girdi. Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın takımda tutulması yönünde karar alınmasına rağmen, 52 yaşındaki hocanın ön liberoda alternatif bir oyuncu daha istemesi üzerine bordo-mavililer, Ankaragücü ile sorunlar yaşadığı iddia edilen Fildişi Sahilli 'yi gündemine aldı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takıma sezon başında kulübü Watford'dan edilmiş ve 2 senelik imza atmıştı.

AYRILMAK İSTİYOR

Ligin ilk devresinde Ankaragücü'nde 10 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu ekonomik sorunlar nedeniyle menajerine Ankara ekibinden ayrılmak istediğini iletti. Yönetim ise Ankaragücü'nün onayı olmadan Djedje ve menajeri ile masaya oturmama kararı verdi. Sorunun, futbolcu ve kulübü arasında çözülmesini beklenecek, ardından hamle yapılacak. Fildişi Sahilli yıldız, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te forma giymişti. Hırslı oyuncu yapısı ile bilinen Djedje, stil olarak da Onazi'ye benziyor.

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