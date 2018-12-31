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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gençlik ateşi

Gençlik ateşi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

tamam kaleci Esteban, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve şehirden izinsiz olarak ayrılmıştı. Trabzonsporlu idareciler, Kosta Rikalı eldivenin menajeriyle görüşüp ‘resmi fesih’ için büyük oranda anlaşmaya vardı. Yönetim, böylece tehlikesini savuşturmuş oldu. Esteban, parasının ödenmediğini belirtmişti. , , ve ’ın performansı geçlerin önünü açtı. Yeni genç isimler A takıma katılacak

, , ve ... Ve tüm bu isimlerin yanı sıra A takımda süre bulan Arda Akbulut, Semih Karadeniz, Batuhan Artarslan ve Abdülkadir Parmak gibi genç isimlerin performansı uzun yıllar sonra 'da gözleri yeniden altyapıya çevirtti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör ve altyapı hocaları önceki gün bu konu ile ilgili bir araya geldi. 3 Ocak'ta başlayacak kampına altyapı isimlerini de götürmeyi hedefleyen bordo- mavililerde gençlerin son durumu masaya yatırıldı. Karaman, en az 7-8 altyapı oyuncusunun kamp kafilesine dahil etmek istediğini belirtti. Bunun için bir toplantı da gerçekleştirilecek

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