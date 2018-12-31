Trabzonspor'da gençlik ateşi
Esteban tamam kaleci Esteban, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve şehirden izinsiz olarak ayrılmıştı. Trabzonsporlu idareciler, Kosta Rikalı eldivenin menajeriyle görüşüp ‘resmi fesih’ için büyük oranda anlaşmaya vardı. Yönetim, böylece FIFA tehlikesini savuşturmuş oldu. Esteban, parasının ödenmediğini belirtmişti. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır’ın performansı geçlerin önünü açtı. Yeni genç isimler A takıma katılacak
Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... Ve tüm bu isimlerin yanı sıra A takımda süre bulan Arda Akbulut, Semih Karadeniz, Batuhan Artarslan ve Abdülkadir Parmak gibi genç isimlerin performansı uzun yıllar sonra Trabzonspor'da gözleri yeniden altyapıya çevirtti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve altyapı hocaları önceki gün bu konu ile ilgili bir araya geldi. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına altyapı isimlerini de götürmeyi hedefleyen bordo- mavililerde gençlerin son durumu masaya yatırıldı. Karaman, en az 7-8 altyapı oyuncusunun kamp kafilesine dahil etmek istediğini belirtti. Bunun için bir toplantı da gerçekleştirilecek
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