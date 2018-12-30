Rodallega: Şimdi gitmem

İlk yarıda fileleri 9 kez sarsan 33’lük yıldız kontratı hakkında konuştu: Kolombiya’dan teklif çok. Ancak şu an çantamı alıp buradan gitmem

Trabzonspor'un ilk yarıdaki başarısında büyük pay sahibi olan Hugo Rodallega, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. GolCaracol'e konuşan tecrübeli oyuncu, ciddi teklifler aldığını ancak şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'u bırakmayacağını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu "Geleceğim şu an için belirsiz. Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Kulübüm bu süre içinde benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi bunu göreceğiz. Kolombiya'daki takımlarla iletişimim oldu. Beni aradılar ve gelmemi beklediler" ifadesini kullandı.



'HAZİRANDA BAKACAĞIZ'



Hugo Rodallega şöyle konuştu: "Geçerli bir sözleşmem var ve ayrılmam gerekiyorsa bu ücretin ödenmesi gerekiyor. Ama bu bedeli ödemek zor görünüyor. Haziran'da serbest kalıyorum. O zaman ya ülkeme geri döneceğim ya da kariyerime Avrupa'da devam edeceğim. Kolombiya'ya geri dönüp futbol oynamam tamamen sözleşmemle alakalı bir durum. Bildiğiniz gibi şu an çantamı alıp buradan ayrılamam. Eğer böyle yaparsam kulübüme saygısızlık etmiş olurum. Ancak haziran ayında uygun bir teklif gelirse buna o zaman karar verebilirim."



1 yıl daha devam



Yönetim şu aşamada Huga Rodallega ile ilgili bir görüş bildirmedi. Ancak kulübe olan bağlılığı ve şehirle uyumu göz önüne alınarak kontratını 1 yıl daha uzatmayı düşünüyorlar. Bordo-mavililerin kısa süre içerisinde 33 yaşındaki forvetin menajeriyle bir araya gelip, geleceğini masaya yatırması bekleniyor



İşte gerçek kaptan



Sakatlığı bulunan Jose Sosa'nın ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir karşılaşmasını kaçırma ihtimali bulunuyor. Ancak Arjantinli futbolcunun, takımın yakaladığı ahengin korunması için Antalya kampında mutlaka bulunmak istiyor. Tedavisine de kampta devam edilecek.



Teklif yağıyor



Fırtına'da fazla forma şansı bulamayan Batuhan Artarslan ile kanat oyuncusu Abdülkadir Parmak'a ilgi büyük. Ünal Karaman iki ismi kampta son kez deneyecek.