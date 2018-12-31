Sehic uygun rakama gelir

Israrla bordo-mavili formayı giymek isteyen 30 yaşındaki Boşnak eldiven, Erzurumspor ile yollarını ayırmak üzere. Haftaya bir görüşme var

Erzurumspor ile sözleşmesini feshetmek üzere olan kaleci İbrahim Sehic, Trabzonspor'a haber göndererek, bordomavili formayı giymek istediğini belirtmişti. Bu oyuncuya kulübün ekonomik olarak sıkıntılar içerisinde bulunduğunu ileten yönetim, "Uygun rakamlara da gelmeye hazırız, yeter ki bu transfer gerçekleşsin" şeklindeki yaklaşım üzerine önümüzdeki günlerde oyuncu ve menajeriyle bir araya gelecek. Transferin bu görüşme sonrasında sonuçlanma ihtimali yüksek.