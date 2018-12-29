29 Aralık 2018, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da o sene bu sene

O sene bu sene
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2018

haftalardaki müthiş çıkış bordo mavili camiayı iyice umutlandırdı.

'un şampiyonluk ateşi sardı. İlk yarının bölümünde adeta fırtına koparan ve 8 yıl sonra yeniden devreyi 2. sırada kapatan Fırtına, ikinci yarıya da aynı hava ile girip şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. Son dönemde taraftar ve camiada "O sene bu sene" sözü daha gür bir şekilde çıkmaya başladı. Takıma olan güven başarılı sonuçlar ile artarken, son maçlardaki müthiş tribün desteği de Trabzon'un yıllar sonra yeniden havaya girdiğini gösteriyor.

6 PUANLIK MAÇ

'in ilk yarısında lider ile puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor, ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak. Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlayan bordo-mavililerde, sakat oyuncular nedeniyle takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor.

EMİN ADIMLARLA YÜRÜRÜZ

2019'da şampiyonluk için savaşmaya kararlı olan bordo- mavililerde teknik direktör ise hedefe adım adım yürüyeceklerini söyledi. Karaman, "Böylesi özveri ile zor şartlarda yüreğini ortaya koyan takıma sahip olduğum için mutluyum. İkinci yarıda da her maçı final olarak görüp hedef yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonsporda Ngadjui iddiası Trabzonspor'da Ngadjui iddiası
Trabzonsporda flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Trabzonspor ligin ilk yarısında evinde güldü Trabzonspor ligin ilk yarısında evinde güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör