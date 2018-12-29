Son haftalardaki müthiş çıkış bordo mavili camiayı iyice umutlandırdı.

Trabzonspor'un şampiyonluk ateşi sardı. İlk yarının son bölümünde adeta fırtına koparan ve 8 yıl sonra yeniden devreyi 2. sırada kapatan Fırtına, ikinci yarıya da aynı hava ile girip şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. Son dönemde taraftar ve camiada "O sene bu sene" sözü daha gür bir şekilde çıkmaya başladı. Takıma olan güven başarılı sonuçlar ile artarken, son maçlardaki müthiş tribün desteği de Trabzon'un yıllar sonra yeniden havaya girdiğini gösteriyor.



6 PUANLIK MAÇ



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor, ikinci devrenin ilk haftasında ise sahasında konuk edeceği rakibiyle 6 puan değerinde çok önemli bir maça çıkacak. Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlayan bordo-mavililerde, sakat oyuncular nedeniyle takıma yeni isimlerin katılması planlanıyor.



EMİN ADIMLARLA YÜRÜRÜZ



2019'da şampiyonluk için savaşmaya kararlı olan bordo- mavililerde teknik direktör Ünal Karaman ise hedefe adım adım yürüyeceklerini söyledi. Karaman, "Böylesi özveri ile zor şartlarda yüreğini ortaya koyan takıma sahip olduğum için mutluyum. İkinci yarıda da her maçı final olarak görüp hedef yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.