29 Aralık 2018, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ngadjui iddiası

Trabzonsporda Ngadjui iddiası
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

Menajerlerin, 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu yönetime önerdiği belirtildi hem ön liberoda hem de stoperde görev yapabiliyor

Ara transferde stoper ve ön libero mevkilerine birer oyuncu almayı planlayan bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Kızılyıldız takımında forma giyen Sırp stoper Savic transferi konusunda önemli adımlar atan bordo-mavililer, sezonu kapatan Onazi'nin bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor. Bu mevkii için ilk görüşmeyi Krasnador'dan Charles Kabore ile yapan Fırtına, Burkina Fasolu ön liberonun fiyat yükseltmesi nedeniyle geri adım attı.

SON KARAR KARAMAN'IN

Ancak yönetimin ön libero arayışları da devam ediyor. Trabzonspor'a bu kez menajerler aracılığıyla Çek takımı Slavia Prag'da oynayan önerildi. 1.90 boyunda olan Kamerunlu futbolcu, hem ön libero hem de stoper olarak görev yapıyor. Bordo-mavili yönetimin, tecrübeli futbolcuyu değerlendirm eye aldığı, teknik direktör 'la yapılacak görüşmelerin sonrasında da oyuncuyla ilgili nihai verileceği öğrenildi.


HEMEN GELİRİM

Onazı'nin sakatlanmasının ardından ön liberoda Kucka dışında bir takviye yapma konusunda araştırmaları devam ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen bir isim de geçmişte de bordo-mavili formayı giyen Stephane Mbia oldu. FOTOMAÇ'ın ulaştığı Mbia, "Trabzonspor'dan bir teklif gelmesi durumunda cevabınız ne olur?" sorusuna, "Şu ana kadar benimle kimse konuşmadı ama neden olmasın" şeklinde cevap verdi. Trabzonspor'dan 2 sezon önce ayrılmasına rağmen taraftarların halen en sevdiği isimler arasında yer alan Mbia, Toulouse'ta sadece 5 maçta oynadı.

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