06 Ocak 2019, Pazar
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Trabzonspor pas çalışması yaptı
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Trabzonspor, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda pas ağırlıklı çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Trabzonspor, son antrenmanında pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular grup halinde pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışmaları
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip ederken, bordo-mavili futbolcuları taraftarlar da ziyaret etti.
Trabzonspor'da Zargo Toure takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı bulunan Jose Sosa ise antrenmana katılmadı.
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