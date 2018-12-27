27 Aralık 2018, Perşembe

TRABZONSPOR

Onur ve Burak'ın bonservisleri belirlenecek

Onur ve Burakın bonservisleri belirlenecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2018

Kadro dışı bırakılan Burak ve Onur’un alacakları ödenecek. Bonservislerini belirleyecek yönetim, teklifleri bekleyecek

devre arasında maaş bütçesinde yer açmak için ve 'ı elden çıkarmayı düşünüyor. Yönetim, öncelikle kulübe ihtar çeken iki oyuncunun alacaklarını ödeyecek. Ardından bonservis bedellerini belirleyecek. Sonraki aşamada da iki futbolcuyu isteyen kulüplerin resmi tekliflerini bekleyecek. Burak Yılmaz'ın adı ile anılıyor. Onur Kıvrak'ın adı da Muslera'nın satılması halinde için geçiyor. Yönetim, dolaylı yapılan tekliflerin direkt kendilerine iletilmesini istiyor.

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