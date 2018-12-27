Onur ve Burakın bonservisleri belirlenecek

Kadro dışı bırakılan Burak ve Onur’un alacakları ödenecek. Bonservislerini belirleyecek yönetim, teklifleri bekleyecek

Trabzonspor devre arasında maaş bütçesinde yer açmak için Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ı elden çıkarmayı düşünüyor. Yönetim, öncelikle kulübe ihtar çeken iki oyuncunun alacaklarını ödeyecek. Ardından bonservis bedellerini belirleyecek. Sonraki aşamada da iki futbolcuyu isteyen kulüplerin resmi tekliflerini bekleyecek. Burak Yılmaz'ın adı Beşiktaş ile anılıyor. Onur Kıvrak'ın adı da Muslera'nın satılması halinde Galatasaray için geçiyor. Yönetim, dolaylı yapılan tekliflerin direkt kendilerine iletilmesini istiyor.