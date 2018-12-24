24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Zirvede kolbastı

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

’de fırtına gibi esen Trabzon-s por, Ç.Rizespor’u 4 golle devirdi. Bordo- Mavililer bu sonuçla devreyi 2’nci bitirdi

tutulmuyor... önünde aldığı 5-0'lık yenilgiden sonra şaha kalkan Fırtına dün de 'u 4-1 yenerek ligde 'in 6 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Trabzonspor'u zafere getiren golleri Abdülkadir (2), Rodallega ve Nwakaeme kaydetti.

BÜYÜK ÇIKIŞ

Bordo-Mavililer böylece son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonsporlu oyuncular maçtan sonra kolbastı oynadı.

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