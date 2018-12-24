Zirvede kolbastı

Süper Lig’de fırtına gibi esen Trabzon-s por, Ç.Rizespor’u 4 golle devirdi. Bordo- Mavililer bu sonuçla devreyi 2’nci bitirdi

Trabzonspor tutulmuyor... Yeni Malatyaspor önünde aldığı 5-0'lık yenilgiden sonra şaha kalkan Fırtına dün de Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek ligde Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Trabzonspor'u zafere getiren golleri Abdülkadir (2), Rodallega ve Nwakaeme kaydetti.



BÜYÜK ÇIKIŞ



Bordo-Mavililer böylece son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonsporlu oyuncular maçtan sonra kolbastı oynadı.