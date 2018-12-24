24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Gerçek Trabzonlu Onazi

Gerçek Trabzonlu Onazi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018

Trabzonspor Başkanı , 'nin sakat olmasına rağmen ısrarla oynamak istediğini, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadığını söyledi.

Başkan , devre arasında daha çok altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan oyuncu almaya odaklı yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu, 'nin sakatlığıyla ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu: "Onazi niye sakatlandı. Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu. Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Biz takım futbolu oynuyoruz. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar."
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