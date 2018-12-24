24 Aralık 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Gerçek Trabzonlu Onazi
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onazi'nin sakat olmasına rağmen ısrarla oynamak istediğini, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadığını söyledi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, devre arasında daha çok altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan oyuncu almaya odaklı yapacaklarını söyledi. Ağaoğlu, Onazi'nin sakatlığıyla ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu: "Onazi niye sakatlandı. Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu. Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Biz takım futbolu oynuyoruz. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede