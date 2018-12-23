Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ogenyi Onazi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Ogenyi Onazi'nin ail tendonunun koptuğunu söyledi.

Maçta sakatlanarak oyundan alınan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin durumu ile ilgili konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu "Ne yazık ki Onazi'nin aşil tendonu koptu. Sezonu kapatmış olabilir." dedi.



Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konuldu. Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatının planlandığı bildirildi.



Bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü sakatlığı yaşayan ve 1 yıl oynayamayabileceği belirtilen yıldız futbolcunun yanı sıra Karadeniz ekibinde Sosa ile Jargo Toure'nin de sakatlığı bulunuyor.