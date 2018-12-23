23 Aralık 2018, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonsporda sakatlık şoku! Sezonu kapattı mı?
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018

Başkanı , 'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Başkanı , maçında sakatlanan 'nin ail tendonunun koptuğunu söyledi.

Maçta sakatlanarak oyundan alınan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin durumu ile ilgili konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu "Ne yazık ki Onazi'nin aşil tendonu koptu. Sezonu kapatmış olabilir." dedi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi'ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konuldu. Onazi'nin yarın İstanbul'da ameliyatının planlandığı bildirildi.

Bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü sakatlığı yaşayan ve 1 yıl oynayamayabileceği belirtilen yıldız futbolcunun yanı sıra Karadeniz ekibinde Sosa ile Jargo Toure'nin de sakatlığı bulunuyor.

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