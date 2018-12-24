24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Yusuf ilk kez kaptan

Yusuf ilk kez kaptan
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Yazıcı, “Hep hayalimdi. Gençlere güvenmeye devam etsinler” dedi.

Birinci kaptan ile ikinci kaptan Joao Pereira'nın yokluğunda formasıyla ilk kez sahaya kaptan çıkan Yusuf Yazıcı, "Hayalini kurduğum bir şeydi. Bana bu görevi veren herkese teşekkür ederim. Elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Gençlere verilen güvenin sembolüydü aslında. Bize güvenmeye ve inanmaya devam etsinler" diye konuştu. Yusuf, takım arkadaşlarına gösterdikleri mücadele için teşekkür ederek, "Trabzonspor rüyalar takımı olmaya devam edecek" dedi.
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