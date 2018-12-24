24 Aralık 2018, Pazartesi
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Yusuf ilk kez kaptan
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Yazıcı, “Hep hayalimdi. Gençlere güvenmeye devam etsinler” dedi.
Birinci kaptan Jose Sosa ile ikinci kaptan Joao Pereira'nın yokluğunda Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya kaptan çıkan Yusuf Yazıcı, "Hayalini kurduğum bir şeydi. Bana bu görevi veren herkese teşekkür ederim. Elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Gençlere verilen güvenin sembolüydü aslında. Bize güvenmeye ve inanmaya devam etsinler" diye konuştu. Yusuf, takım arkadaşlarına gösterdikleri mücadele için teşekkür ederek, "Trabzonspor rüyalar takımı olmaya devam edecek" dedi.
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