24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: "Ben 96 yılını halen unutmadım"

Ünal Karaman: Ben 96 yılını halen unutmadım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Teknik direktör , kaybetmeyi sevmediğini, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

52 yaşındaki hoca, "Ben 96 yılını halen unutmuş değilim. Bazen acısı halen içime kor gibi oturur. Ama maalesef spor işi böyle bir iş. Önemli olan mevcut hatalardan, yaşanmış acılardan ders çıkarıp geleceğe daha emin adımlarla yürümek. Bazı maçlar beni çok üzdü" diye konuştu.

SAMİMİ OYUN

Karaman, eksik oyuncuların fazlalığına da vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Geçen haftadan zorluk vardı. Önemli bölgelerde oyuncularımız yoktu ama takım olmak böyle bir şey. Yerlerine kullandığımız oyuncular o samimiyeti, gayret, duruşu gösterdiler, bize bu mutluluğu yaşattılar. Değerli başkanımız nezdinde yönetim kurulu üyelerimize, taraftarımıza, oyuncularıma teşekkür ediyorum."

MAZERET YOK

Sakatlanan Onazi ile ilgili Karaman, "Sosa, Onazi yok. Bu durumda mazeret üretmeyeceğiz. Başka oyuncuların farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceğiz. Belki oyun karakterimizi değiştirip, elimizdeki doğru oyuncularla aklı, yüreği saha içinde kadro seçeceğiz. Şampiyonluk kelimesini benden duymayacaksınız" diye konuştu.
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