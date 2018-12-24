24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan son 8 sezonun en iyi ilk yarısı

Trabzonspordan son 8 sezonun en iyi ilk yarısı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

'de 'u 4-1 yenerek ikinci sıraya yükselen , son 8 sezon içerisinde puan cetvelinde en iyi sıralamada ilk yarıyı kapattı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puana ulaşarak, ilk yarıda lider 'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Geçen sezon da 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puan toplayarak lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde ilk yarıyı tamamlayan ekibi, sıralamada kendisine 7. sırada yer bulabilmişti.

SON 8 SEZONUN EN İYİSİ

, geçen sezonla aynı puanı toplamasına karşın puan cetvelinde son 8 sezon içerisinde en başarılı performansı gösterdi.

En son 2010-2011 sezonunda 17. haftada 42 puan toplayarak birinci sırada yer alıp en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda 26 puanla 6. sırada, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, geçen sezon da 29 puanla 7. sırada yer almıştı.

FARKLI EVKUR YENİ MALATYASPOR YENİLGİSİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Ligin 12. haftasında deplasmanda Evkur 'a 5-0 mağlup olarak sezonun en farklı yenilgisini alan Trabzonspor, daha sonra yükselme sürecine girdi.

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya gerilen Karadeniz ekibi, daha sonra 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, ligde de 29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı.

Geçen sezon da Yeni Malatyaspor yenilgisi olmuştu. Karadeniz ekibi, 1-0 mağlup olduğu bu maçtan sonra ligde 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemiş ve zirvede iddialı konuma gelmişti.

DERBİLERDE YENİLMEDİ

Trabzonspor, ligin ilk yarısında üç büyük rakibi karşısında başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, sahasında 'ı 4-0, 'yi 2-1 mağlup ederken 'da ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, zorlu 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkarmayı başardı.

İÇ SAHANIN LİDERİ

Trabzonspor, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 9 maçta topladığı 20 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım oldu.

Bordo-mavililer, 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puan toplayabildi.

Trabzonspor evinde kral

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