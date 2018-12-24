24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor evinde kral

Trabzonspor evinde kral
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Sezonun ilk devresinde evinde 20 puan toplayan , iç saha puan cetvelinde zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısını sahasında galibiyetiyle kapatan , iç sahadaki performansı dikkat çekti. ekibi ligde topladığı 29 puanın 20'sini iç sahada elde etti. İç saha puan sıralamasında zirvede yer alarak bu sezon iç sahada en çok puan toplayan takım oldu.

9 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 9 maçta sadece bir kez yenilirken, sahasında 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezonun ilk yarısında 32 gol atarken bu gollerin 22'ne kendi evinde attı. Yediği 22 golün 8'ini ise evinde oynadığı maçlarda kalesinde gördü. Bordo-mavililer evindeki tek yenilgisini ise 'ye karşı 2-1'lik sonuçla aldı.

ORTALAMA 30 BİN SEYİRCİYE OYNADI

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadı'nda, bu sezon bin seyirciyle oynadı. Bordo-mavililerin evinde 'ı 4-0 mağlup ettiği maçı 37 bine yakın taraftar izlerken, 'yi 2-1 mağlup ettiği maçı ise 38 binin üzerinde taraftar izledi.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Önder Bülbüloğlu: “Kaçan puanlara yanıyoruz” Önder Bülbüloğlu: “Kaçan puanlara yanıyoruz”
Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri
Ünal Karaman takımını zirveye taşıyor Ünal Karaman takımını zirveye taşıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör