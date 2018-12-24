24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ağaoğlu ameliyat öncesi Onazi'ye moral verdi

Ağaoğludan ameliyat öncesi Onaziye moral
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Başkanı , mücadelesinde aşil tendonu kopan 'yi ameliyat öncesinde ziyaret etti.

'in 17. haftasında 'u ağırlayan 'da şoku yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında aşil tendonu kopan ve yerini Kucka'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, bugün ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü Başkanı , Onazi'yi ameliyat olduğu hastanede operasyon öncesinde ziyaret ederek moral verdi. Karşılaşmanın ardından Trabzon'dan 'a getirilen 26 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Bu sezon ligde 16 maçta forma giyen Onazi, 2 kez gol sevinci yaşarken 1 de asist yaptı.

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