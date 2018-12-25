Kod adı başarı

Ünal Karaman, verdiği radikal kararlarla ilkleri yaşattı

Çaykur Rizespor 4-1 mağlup eden Trabzonspor, ilk yarıyı 29 puanla 2. tamamladı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavili takım 2010-11'den sonra ilk kez kendisine zirvede yer bulurken, teknik direktör Ünal Karaman ise Şenol Güneş'in ardından Karadeniz ekibinde görev yapan 9 teknik adam arasında Trabzonspor'u zirveye taşıyan teknik adam oldu.



Gençlere şans verdi



Yönetim ile uyum içinde çalışan teknik direktör Ünal Karaman, radikal kararlara da imza attı. Özellikle Burak ve Onur gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı bırakma cesaretini gösteren deneyimli hoca, sonraki süreçte genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma önemli katkı sağladı.



Adını tarihe yazdırdı



Karaman, Trabzon'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota aynı yoldan geçti.



8 yıl sonra ilk kez



Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek averajla ikincilik koltuğuna oturan Trabzonspor, 8 sezon sonra ilk 2 sırada yer aldı. Fırtına 2018-19'un ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplamda 29 puan alarak lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamladı. En son 2010-11'in 17. haftasında 42 puanla birinci sırada yer alıp en iyi dönemini geçiren bordo-mavililer, geçen sezon da 29 puan toplamasına rağmen ilk yarıyı 7. tamamlayabilmişti.