25 Aralık 2018, Salı

TRABZONSPOR

Kod adı başarı

Kod adı başarı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2018

, verdiği radikal kararlarla ilkleri yaşattı

4-1 mağlup eden Trabzonspor, ilk yarıyı 29 puanla 2. tamamladı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavili takım 2010-11'den sonra ilk kez kendisine zirvede yer bulurken, teknik direktör ise 'in ardından Karadeniz ekibinde görev yapan 9 teknik adam arasında Trabzonspor'u zirveye taşıyan teknik adam oldu.

Gençlere şans verdi

Yönetim ile uyum içinde çalışan teknik direktör Ünal Karaman, radikal kararlara da imza attı. Özellikle Burak ve Onur gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı bırakma cesaretini gösteren deneyimli hoca, sonraki süreçte genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma önemli katkı sağladı.

Adını tarihe yazdırdı

Karaman, Trabzon'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri olarak da kulübün tarihine geçti. Bordo-mavililerde daha önce , Özkan Sümer, Şenol Güneş, Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, , Hami Mandıralı, Şota aynı yoldan geçti.


8 yıl sonra ilk kez

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek averajla ikincilik koltuğuna oturan Trabzonspor, 8 sezon sonra ilk 2 sırada yer aldı. Fırtına 2018-19'un ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplamda 29 puan alarak lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamladı. En son 2010-11'in 17. haftasında 42 puanla birinci sırada yer alıp en iyi dönemini geçiren bordo-mavililer, geçen sezon da 29 puan toplamasına rağmen ilk yarıyı 7. tamamlayabilmişti.

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