Ünal Karaman devre arası raporunu hazırladı

Ünal Karaman, Çaykur Rizespor maçının ardından gidecek ve kalacak oyuncular hakkındaki raporunu yönetime sunacak

Trabzonspor'da devre arası takımda yapılacak olan revizyon öncesi gözler teknik direktör Ünal Karaman'da... Bordo-mavili çalıştırıcı, Çaykur Rizespor maçının ardından hazırladığı rapora son şeklini verip yönetime sunacak. Karaman'ın takımın genel durumundan memnun olmakla birlikte defans ve orta sahaya takviye yapılmasını talep edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın, alınacak stoperin tecrübeli ve mevcut kadroda bulunan genç oyunculara ağabeylik yapabilecek özellikte olmasını istediği, orta sahaya da rekabeti artıracak bir futbolcu transferi üzerinde durduğu bildirildi.