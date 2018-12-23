Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son 4 maçta 10 puan toplayan Fırtına’da hedef; ilk devreyi galibiyetle kapatmak

Spor Toto Süper Lig'de 4. sıraya tırmanan Trabzonspor, ilk yarının son maçında bugün sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Bordo-mavililer, kazanıp devre arasına moralli girmek istiyor. Teknik patron Ünal Karaman, Rizespor'un ligdeki konumu nedeniyle maçın zorlu geçeceğini söyledi. Her şeye karşın galip gelmek istediklerini belirten tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Biz her zaman rakiplere saygı duymamız gerektiğini söylüyoruz



KENDİMİZE BAKIYORUZ

Rizespor'un bulunduğu konum değil bizim neler yapabileceğimiz önemli. Son dönemde oyuncularımın sergilediği performans beni mutlu ediyor. Umarım ilk yarının son maçında da bu oyun karakterimizi sahaya yansıtırız ve istediğimiz sonucu alırız" dedi. Ligin dibinde yer alan Rizespor ise en az bir puan hedefliyor. En son Fenerbahçe'yi 3-0 yenen komşu, 9 maçtır galibiyete hasret. Son 4 sınavından ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



İÇ SAHADA LİGİN LİDERİ



Trabzonspor, iç saha puan tablosuna göre Süper Lig'in lideri... Bordo-mavililer evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. 17 puan toplayan Fırtına, iç saha sıralamasında ilk sırada yer alıyor.



RODALLEGA SERiYE BAĞLADI



Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol silahı olacak. Yıldız isim, geride kalan 16 haftada 8 kez fileleri havalandırdı. Son iki maçı boş geçmeyen Rodallega, Rizespor ağlarını da sarsarak serisine devam etmek istediğini söyledi. Hugo ile birlikte, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hücum hattının diğer aktörleri olacak. Planlar erken bir golle Çaykur Rizespor'un direncini kırmak üzerine yapıldı. Taraftarının da desteğiyle maça presle başlayacak olan bordo-mavililer, oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışacak.



8 YIL SONRA İLK PEŞİNDE



Fırtına, Çaykur Rizespor'u mağlup ederse 8 sezon sonra bir ilki başaracak. En son 2010-11'de ligin ilk yarısını 42 puanla ilk sırada bitiren bordo- mavililer, bugün kazanması halinde 8 sezon aradan sonra ilk devreyi ilk 4 takım arasında kapatacak. Yeni Malatya'nın maçına ve averaj durumuna göre 2'nci ya da 3'üncü sırada bitirme şansı da bulunuyor.

Pazubant Yusuf'ta



Jose Sosa ve Joao Pereira'nın yokluğunda kaptanlık pazubandını bugün Yusuf Yazıcı takacak. 2015-2016 sezonunda ilk kez A takım kadrosuna dahil edilen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen yetenekli futbolcu, 21 yaşında bordomavililerde kaptanlık bandını koluna takmış olacak.



KUCKA İŞBAŞINA



Fırtına'da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Sosa'nın yerine orta sahada Juraj Kucka forma giyecek. Slovak oyuncu, Onazi ile birlikte atakları organize edecek. Stoperde sakat Toure'nin yerine Majid Hosseini, sağ bekte ise cezalı Pereira'nın yerine Kamil Ahmet görev yapacak.



İKİ TAKIMDA 5 EKSİK VAR



Bordo-mavili takımda kaptan Jose Sosa ile Senegalli Zargo Toure sakatlıkları, Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Konuk Rizespor'da da Musa ile Traore'nin sakatlıkları bulunuyor. Yeşil-mavili ekipte cezalı oyuncu ise yok.