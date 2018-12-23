23 Aralık 2018, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Rizespor'u konuk ediyor

Güzel bitirelim
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Son 4 maçta 10 puan toplayan Fırtına’da hedef; ilk devreyi galibiyetle kapatmak

Spor Toto Süper Lig'de 4. sıraya tırmanan , ilk yarının son maçında bugün sahasında 'la karşılaşacak. Bordo-mavililer, kazanıp devre arasına moralli girmek istiyor. Teknik patron Ünal Karaman, Rizespor'un ligdeki konumu nedeniyle maçın zorlu geçeceğini söyledi. Her şeye karşın galip gelmek istediklerini belirten tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Biz her zaman rakiplere saygı duymamız gerektiğini söylüyoruz

KENDİMİZE BAKIYORUZ

Rizespor'un bulunduğu konum değil bizim neler yapabileceğimiz önemli. Son dönemde oyuncularımın sergilediği performans beni mutlu ediyor. Umarım ilk yarının son maçında da bu oyun karakterimizi sahaya yansıtırız ve istediğimiz sonucu alırız" dedi. Ligin dibinde yer alan Rizespor ise en az bir puan hedefliyor. En son Fenerbahçe'yi 3-0 yenen komşu, 9 maçtır galibiyete hasret. Son 4 sınavından ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

İÇ SAHADA LİGİN LİDERİ

Trabzonspor, iç saha puan tablosuna göre Süper Lig'in lideri... Bordo-mavililer evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. 17 puan toplayan Fırtına, iç saha sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

RODALLEGA SERiYE BAĞLADI

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol silahı olacak. Yıldız isim, geride kalan 16 haftada 8 kez fileleri havalandırdı. Son iki maçı boş geçmeyen Rodallega, Rizespor ağlarını da sarsarak serisine devam etmek istediğini söyledi. Hugo ile birlikte, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hücum hattının diğer aktörleri olacak. Planlar erken bir golle Çaykur Rizespor'un direncini kırmak üzerine yapıldı. Taraftarının da desteğiyle maça presle başlayacak olan bordo-mavililer, oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışacak.

8 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Fırtına, Çaykur Rizespor'u mağlup ederse 8 sezon sonra bir ilki başaracak. En son 2010-11'de ligin ilk yarısını 42 puanla ilk sırada bitiren bordo- mavililer, bugün kazanması halinde 8 sezon aradan sonra ilk devreyi ilk 4 takım arasında kapatacak. Yeni Malatya'nın maçına ve averaj durumuna göre 2'nci ya da 3'üncü sırada bitirme şansı da bulunuyor.

Pazubant Yusuf'ta

Jose Sosa ve Joao Pereira'nın yokluğunda kaptanlık pazubandını bugün Yusuf Yazıcı takacak. 2015-2016 sezonunda ilk kez A takım kadrosuna dahil edilen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen yetenekli futbolcu, 21 yaşında bordomavililerde kaptanlık bandını koluna takmış olacak.

KUCKA İŞBAŞINA

Fırtına'da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Sosa'nın yerine orta sahada Juraj Kucka forma giyecek. Slovak oyuncu, Onazi ile birlikte atakları organize edecek. Stoperde sakat Toure'nin yerine Majid Hosseini, sağ bekte ise cezalı Pereira'nın yerine Kamil Ahmet görev yapacak.


İKİ TAKIMDA 5 EKSİK VAR

Bordo-mavili takımda kaptan Jose Sosa ile Senegalli Zargo Toure sakatlıkları, Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Konuk Rizespor'da da Musa ile Traore'nin sakatlıkları bulunuyor. Yeşil-mavili ekipte cezalı oyuncu ise yok.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Ligde zirve yine karıştı! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de zirve yine karıştı! İşte güncel puan durumu
Ünal Karaman devre arası raporunu hazırladı Ünal Karaman devre arası raporunu hazırladı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör