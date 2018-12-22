23 Aralık 2018, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2018

, 'in 17. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Bordo-mavili ekip, ile Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da karşılaşacak.


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