MAÇ SONUCU l Trabzonspor 4 - 1 Çaykur Rizespor l ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasındaki Karadeniz derbisindeTrabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. ve 68. dakikalarda bordo-mavili ekibin gelecek umudu Abdülkadir Ömür , 79. dakikada Hugo Rodallega ve 90+3. dakikada Nwakaeme'den geldi. Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Abdülkadir, bu sezon ilk gollerini atarken, Süper Lig'de 2 gol birden atan en genç oyuncu oldu (19 yıl, 5 ay, 28 gün). Öte yandan Rodallega da bu sezon 9. golünü kaydederken, içeride oynadığı maçlarda 7. kez ağları sarsmayı başardı. Rizespor'un tek sayısını ise 84. dakikada Umar Aminu kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini de 5 maça taşıyarak 29 puan ile 2. sıraya yükseldi. Ligin dibindeki Rizespor ise 4 maçlık beraberlik serisinin ardından mağlubiyet yaşadı ve 12 puanla ilk yarıyı tamamladı.



Süper Lig'in 2. yarısındaki ilk haftada Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.



TRABZONSPOR'DA 3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor, sahaya 3 zorunlu değişiklik yaparak çıktı. Geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Senegalli futbolcu Zargo Toure ile kart cezalısı konumuna düşen Portekizli Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.



Teknik direktör Ünal Karaman, Toure'nin yerine İranlı futbolcu Majid Hosseini'ye, Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye, Sosa'nın yokluğunda da bir diğer İranlı oyuncu Vahid Amiri'ye görev verdi.



KAMİL AHMET LİGDE İLK KEZ OYNADI



Trabzonspor'da geçen sezon ligin 30. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve sezon öncesi de aynı sakatlığı nükseden Kamil Ahmet Çörekçi, 20 hafta sonra formasına kavuştu.



Bu sezon sadece 2 Türkiye Kupası maçında görev yapan sağ bek oyuncusu, Pereira'nın yokluğunda bu sezon ilk kez ligde forma şansı buldu.



İRANLILAR İLK 11'DE YER ALDI



Trabzonspor'da Vahid Amiri ligde 7 hafta, Majid Hosseni de 4 hafta aradan sonra 11'de sahaya çıktı.



Amiri, 9. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, Hosseni ise 12. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra 11'de forma şansı buldu.



YUSUF YAZICI İLK KEZ KAPTAN



Trabzonspor'da Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıktı.



Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Futbol Takımı forması giyme başarısı gösteren 21 yaşındaki genç oyuncu, kaptanlık pazubendını ilk kez koluna taktı.



ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ UNUTULMADI



Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için maç öncesi tüm tribünlerde pankart açıldı.



Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı büyük pankartta ise "Mekanın cennet olsun güzel insan seni unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.



Trabzonsporlu futbolcular da İstiklal Marşı'nı Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan; Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak; Onazi, Yusuf, Abdülkadir; Amiri, Nwakaeme, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Brabec, Mehmet, Orhan, Petrucci, Saadene, Umar, Boldrin, Samudio, Muriç

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Hosseini ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Muric, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak son anda araya giren Hüseyin Türkmen, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Boldrin'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Soldan ceza alanına girerek rakiplerinden sıyrılan Novak'ın pasında, yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

32. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Onazi'nin yerine Kucka oyuna dahil oldu.

33. dakikada Umar'ın ceza yayı içinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere attı.

42. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Gökhan Akkan sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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