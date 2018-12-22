Trabzonsporun kamp programı belli oldu

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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü Antalya'da bulunan Belek Turizm Merkezi'nde toplanarak kampa girecek takımın, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada gerçekleştireceği belirtildi.
Trabzonspor'un Antalya kampını tamamladıktan sonra kente dönerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile yapılacak maçın hazırlıklarına başlayacağı.
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