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TRABZONSPOR

Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonsporun kamp programı belli oldu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

ekiplerinden 'un devre arası kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü 'da bulunan Belek Turizm Merkezi'nde toplanarak kampa girecek takımın, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada gerçekleştireceği belirtildi.

'un Antalya kampını tamamladıktan sonra kente dönerek 'nda Baltok ile yapılacak maçın hazırlıklarına başlayacağı.

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