23 Aralık 2018, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 35. randevuda

Trabzonspor ile Rizespor 35. randevuda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2018

ile , yarın Trabzon’da oynayacakları maçla birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto 'de , yarın evinde Çaykur Rizspor'u ağırlayacak. 35. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında geride kalan 34 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın 8 karşılaşması ise beraberlikle bitti. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 67 gole, 25 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, sahasında bir kez kaybetti

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 17 maçın sadece birini kaybetti. Evinde oynadğı 2 maçtan sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor, sahasında 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise bordo-mavili takım, 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor 4 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 4 maçta ise yenilmedi.

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