En skoreri Hugo

İlk 9 haftada fileleri 17 kez havalandıran Trabzonspor'da goller 8 farklı isimden geldi.

İlk 9 haftada fileleri 17 kez havalandıran Trabzonspor'da goller 8 farklı isimden geldi. 5 gol kaydeden Hugo Rodallega ile 4 golü bulunan Burak en skorer isimler olurken, Nwakaeme ile Novak 2'şer, Ekuban, Olcay, Sosa ve Onazi ise 1'er golle takımına katkı sağladı. Fırtına, son Erzurum maçında gol bulamadı.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Karadeniz ekibinin forveti Rodallega, Erzurumspor karşılaşmasında yaşadıkları puan kayıpları için üzgün olduklarını söyledi. 33 yaşındaki golcü, "Penaltı pozisyonunda normal bir müdahale yoktu. Gol kralı olmak isterim ama hedefim Trabzonspor'u şampiyon yapmak" dedi.