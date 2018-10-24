    24 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    En skoreri Hugo

    En skoreri Hugo
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    İlk 9 haftada fileleri 17 kez havalandıran 'da goller 8 farklı isimden geldi.

    İlk 9 haftada fileleri 17 kez havalandıran 'da goller 8 farklı isimden geldi. 5 gol kaydeden Hugo Rodallega ile 4 golü bulunan Burak en skorer isimler olurken, Nwakaeme ile Novak 2'şer, Ekuban, Olcay, Sosa ve Onazi ise 1'er golle takımına katkı sağladı. Fırtına, son maçında gol bulamadı.

    ŞAMPİYON OLACAĞIZ
    ekibinin forveti Rodallega, Erzurumspor karşılaşmasında yaşadıkları puan kayıpları için üzgün olduklarını söyledi. 33 yaşındaki golcü, "Penaltı pozisyonunda normal bir müdahale yoktu. Gol kralı olmak isterim ama hedefim Trabzonspor'u şampiyon yapmak" dedi.

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