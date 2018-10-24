    24 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    N’Doye şov yapıyor

    N’Doye şov yapıyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Sezon başında eski kulübü Kopenhag'ın yolunu tutan Dame , çıktığı son 2 maçta 2 kez ağları sarstı ve ligde 13. maçında 9. golünü kaydetti.

    Sezon başında eski kulübü Kopenhag'ın yolunu tutan Dame , çıktığı son 2 maçta 2 kez ağları sarstı ve ligde 13. maçında 9. golünü kaydetti. Buna ek olarak 2 de asist yapan N'Doye, krallık listesinde Brondby'li Kamil Wilczek'in (10) ardından ikinci sırada.

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