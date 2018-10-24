    24 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    , ’in 10'uncu haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden , Ogenyi Onazi ile Nwakaeme katılmadı. Kamil ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanda pas çalışmaları ve dar alanda oyunun ardından son bölümde yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

    Bordo mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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