Zargo Toure: "Babam beni beğenmez"

Trabzonsporlu Zargo Toure’den samimi açıklamalar: “Burada çok mutluyum. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım babam asla beğenmez ve ‘Şöyle yapsan daha iyiydi’ der.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olarak Fransa'dan sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşayan Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure'den önemli açıklamalar... Müslüman olan 28 yaşındaki futbolcu, Trabzon'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nde kendisi için imza töreni düzenlenmesinin çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu sezon ilk yurt dışı tecrübesi yaşıyorum. Ne zaman yeni bir yere gitsem babam mutlaka benim yanımda olur. Her zaman bana takımın için savaşmam ve mücadele etmem gerektiğini söyler. Ben de Trabzonspor'a geldiğim günden beri bunu uygulamaya çalışıyorum. Öyle tarihi bir yerde bunu yapmak beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ligde ilk 3 içerisinde yer almak olduğunu belirten Senegalli oyuncu, "Menajerime Trabzonspor'dan teklif geldiği zaman takımı biliyordum ama tam detaylarıyla bildiğimi söyleyemem, şehri de araştırmam gerekiyordu. İşler biraz daha ilerledikçe N'Doye'u aradım. O da şehir ve takım hakkında çok güzel şeyler söyledi. Özellikle insanların çok iyi olduğunu ve hiçbir zaman sıkıntı yaşatmayacaklarını anlattı. Onun söyledikleri bu anlamda çok önemliydi, ben de ilk geldiğimde çok güzel bir yer olduğunu gördüm. İlk 3 içerisinde olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz de var" dedi.

Savunmada çok yönlü oynamasıyla ilgili olarak da Toure, şunları söyledi: "Senegal Milli Takımı'nda sağ bek oynuyordum. Stoper veya 6 numara pozisyonunda oynamışım, benim için değişen çok fazla bir şey yok. Ben takım için savaşmayı tercih eden bir oyuncuyum. Takım için savaşırken de oynadığınız pozisyonun çok önemi yok. Ortak amacımız takıma yardımcı olabilmek. Trabzonspor ile kontratım devam ediyor. O bittiği zaman oturup konuşuruz ve benimle devam etmek isterlerse seve seve ederim çünkü burada çok mutluyum" dedi.

Spor Toto Süper Lig ile Fransa Ligi arasında bir değerlendirme yapması durumunda, Süper Lig'in daha atak futbolu tercih ettiğini belirten Toure, "Fransa'daki takımların biraz daha defansif oynadığı, sürekli atak pozisyonlarının olmadığını görüyoruz. Burada ise tam tersine sürekli mücadele eden, hücum futbolunu benimseyen takımlar olduğunu görüyorum. Spor Toto Süper Lig'in daha sert olduğunu söyleyebilirim. Hocamız Ünal Karaman ise sürekli benimle görüşüyor. Sürekli savaşmamız gerektiğini ve mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. Bana öz güven sağlayan biri" diye belirtti.

Milli takım hedefiyle ilgili olarak da Senegalli oyuncu, "Benim amacım da Milli Takım'a gitmek. Daha önce Dünya Kupası'na kadar Milli Takım'da oynamıştım. Ama ondan sonra hocamız beni tercih etmedi. Onun kararı ve saygı duyuyorum. Tekrar Milli Takım'da oynamak için çalışmaları sürdürüyorum. Kendimi tekrar orada göstermek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de bu" ifadelerini kullandı.

Eski bir futbolcu olan babasının Trabzon'u çok sevdiğini de açıklayan 28 yaşındaki Toure, "Babam Trabzon'u çok seviyor. Kendisi eski bir futbolcu. Senegal'de futbol oynadı. Her maçtan önce ve sonra beni arayıp neler yapmam gerektiğini veya neler yapmamam gerektiğini söylüyor. Hatta ne kadar iyi oynarsam da oynayayım hiçbir zamanda beğenmez. 'Şunu yapsan daha iyi olurdu' der. Beni eleştirmekten geri kalmaz ama bunlar çok önemli şeyler. Trabzon'u çok seviyor o da eski bir futbolcu. İnşallah Fenerbahçe maçına gelecek" diye konuştu.