    23 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Sonuna kadar yarıştayız

    Sonuna kadar yarıştayız
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'un kaptanı iddialı açıklamalar yaptı.. Her geçen hafta oyun anlamında daha iyi seviyeye geldiklerini belirten kaptan, kazanmak veya kaybetmekten ziyade esas konunun farklı olduğuna dikkat çekti. BAŞARILI eldiven, "Şehri takıma olan sevgisini yeni gelenlere anlatıyorum. Taraftarlar bizimle üzülüyor, bizimle seviniyor. Burası özel bir yer. Trabzon'da Trabzonspor'un önemi çok büyük. Taraftar kadar sahadaki oyuncular da dertlenmeli. Onlar, gönülden oynayan bir takım görmek istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. KALITELI bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Onur, "İnanıyorum ki Trabzonspor kadar ligdeki yarışın içinde olacak" diye konuştu.

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