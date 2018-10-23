Sonuna kadar yarıştayız
Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak iddialı açıklamalar yaptı.. Her geçen hafta oyun anlamında daha iyi seviyeye geldiklerini belirten kaptan, kazanmak veya kaybetmekten ziyade esas konunun farklı olduğuna dikkat çekti. BAŞARILI eldiven, "Şehri takıma olan sevgisini yeni gelenlere anlatıyorum. Taraftarlar bizimle üzülüyor, bizimle seviniyor. Burası özel bir yer. Trabzon'da Trabzonspor'un önemi çok büyük. Taraftar kadar sahadaki oyuncular da dertlenmeli. Onlar, gönülden oynayan bir takım görmek istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. KALITELI bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Onur, "İnanıyorum ki Trabzonspor sonuna kadar ligdeki yarışın içinde olacak" diye konuştu.
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