22 Ekim 2018, Pazartesi
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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, müsabakayı izlemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Ekran başında mutlaka bizi dua ederek izleyen taraftarlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Taraftarlar önünde 3 puan kazanalım diye arzu ederdik ama bazen düşündükleriniz olmuyor" dedi.
Bu sezon enteresan bir lig yaşandığını belirten Karaman, "15, 16 ve 17. sırada takımlara baktığınızda 9. hafta sonunda 10-11 gol yemişler. Dolayısıyla sıralama çok değişebiliyor, her takım birbirini yenebilir. Ben bir hafta kazandım nasıl olsa bir sonraki hafta kazanırım mantığı bizim için uygun bir mantık değil. Saha içinde belli tecrübeli oyunculara kısmen bir şeyler verebiliyorsunuz ama şu saatte yatıp kalkacak, antrenman dozajı şu şekilde olacak ifadelerini doğru bulmuyorum. Bizim doğrularımız varsa o doğrular üzerinde ısrarcı olup bu formaya gönül veren taraftarlara daha iyi sonuçlarla, futbolla hizmet edebiliriz" ifadelerini kullandı.
Karaman, Zaman zaman dalgalanmalar oluyor olduğunu vurgulayarak, "Bu bizi üzüyor ama şu bir gerçek ki her takım mücadele ediyor puan, puanlar istiyor. Onun adına çabası var. Erzurum bizimle aynı golü yemiş. İyi kontra yapsa maçı kazanabilecekler. Biz de kazanabilirdik. Bir kez daha söylüyorum daha fazla özveri samimiyet ve gayret göstermesi gereken bir kadromuz, takımımız var. Zaman zaman onların da kötü oynama hakkı var ama biz sezon başından beri birçok sorunu aştık diye düşünüyoruz. Devre arasına kadar az zaman kaldığı süre içinde en azından 3-4 haftayı iyi sonuçla geçirip ikinci yarıya daha ümitli geçireceğimiz yer ediniriz diyoruz ama bu tarz dalgalanmaları ben takımıma yakıştıramıyorum" şeklinde konuştu.
Karaman, takımda milli oyuncu sayısı nedeniyle 12-13 oyuncuyla çalıştıklarını, milli maçlar arasından olumsuz etkilendiklerini belitti.
Ünal Karaman:"Daha fazla özveri ve gayret..."
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, daha fazla özveri, samimiyet ve gayret göstermesi gereken bir kadroya sahip olduklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının kapanış karşılaşmasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor zirve yolunda önemli bir fırsatı tepti.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, müsabakayı izlemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Ekran başında mutlaka bizi dua ederek izleyen taraftarlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Taraftarlar önünde 3 puan kazanalım diye arzu ederdik ama bazen düşündükleriniz olmuyor" dedi.
Bu sezon enteresan bir lig yaşandığını belirten Karaman, "15, 16 ve 17. sırada takımlara baktığınızda 9. hafta sonunda 10-11 gol yemişler. Dolayısıyla sıralama çok değişebiliyor, her takım birbirini yenebilir. Ben bir hafta kazandım nasıl olsa bir sonraki hafta kazanırım mantığı bizim için uygun bir mantık değil. Saha içinde belli tecrübeli oyunculara kısmen bir şeyler verebiliyorsunuz ama şu saatte yatıp kalkacak, antrenman dozajı şu şekilde olacak ifadelerini doğru bulmuyorum. Bizim doğrularımız varsa o doğrular üzerinde ısrarcı olup bu formaya gönül veren taraftarlara daha iyi sonuçlarla, futbolla hizmet edebiliriz" ifadelerini kullandı.
Karaman, Zaman zaman dalgalanmalar oluyor olduğunu vurgulayarak, "Bu bizi üzüyor ama şu bir gerçek ki her takım mücadele ediyor puan, puanlar istiyor. Onun adına çabası var. Erzurum bizimle aynı golü yemiş. İyi kontra yapsa maçı kazanabilecekler. Biz de kazanabilirdik. Bir kez daha söylüyorum daha fazla özveri samimiyet ve gayret göstermesi gereken bir kadromuz, takımımız var. Zaman zaman onların da kötü oynama hakkı var ama biz sezon başından beri birçok sorunu aştık diye düşünüyoruz. Devre arasına kadar az zaman kaldığı süre içinde en azından 3-4 haftayı iyi sonuçla geçirip ikinci yarıya daha ümitli geçireceğimiz yer ediniriz diyoruz ama bu tarz dalgalanmaları ben takımıma yakıştıramıyorum" şeklinde konuştu.
Karaman, takımda milli oyuncu sayısı nedeniyle 12-13 oyuncuyla çalıştıklarını, milli maçlar arasından olumsuz etkilendiklerini belitti.
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