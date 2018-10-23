    23 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Onazi açıklaması

    Trabzonspordan Nwakaeme ve Onazi açıklaması
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    ve ’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, oyuncularımız ve 'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    BB Erzurumspor maçı sonrası sağ kasık kasında (adduktor) ağrı hisseden Onazi ve yine aynı şikayetle maç kadrosundan çıkartılan Anthony Nwakaeme'nin gerekli muayenelerinin yapıldığını belirten Bozdoğan, "Bu sabah çekilen MR sonuçlarına göre; Nwakaeme'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Oyuncumuz 7-10 gün arası takım çalışmalarına katılamayacak. Onazi ise koruma amaçlı olarak iki gün boyunca takımdan ayrı olarak tedavi ve salon çalışması gerçekleştirecek" dedi."

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