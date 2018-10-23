Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 10'uncu haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı dar alan oyunları gerçekleştirdiler. Son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam Mustafa, Onur, Nwakaeme, Onazi ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Kamil Ahmet'in yanı sıra kaleciler Uğurcan, Esteban ve Arda ise takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.
SAHA ORTASINDA MİNİ TOPLANTI
Bu arada antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman saha ortasında futbolcularla yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yapılan hatalara dikkat çeken Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki 'profesyonel oyuncular yemesine, uyku saatine dikkat edecek' açıklamasını tekrarlarlardı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!