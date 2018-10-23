    23 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    , ’in 10'uncu haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. maçında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı dar alan oyunları gerçekleştirdiler. Son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam Mustafa, Onur, Nwakaeme, Onazi ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Kamil Ahmet'in yanı sıra kaleciler Uğurcan, Esteban ve Arda ise takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.

    SAHA ORTASINDA MİNİ TOPLANTI

    Bu arada antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman saha ortasında futbolcularla yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yapılan hatalara dikkat çeken Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki 'profesyonel oyuncular yemesine, uyku saatine dikkat edecek' açıklamasını tekrarlarlardı.
    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

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