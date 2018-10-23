Trabzonsporda Zapata sesleri

Trabzonspor'da Zapata sesleri
Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sezon başında Durica, Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran ve bu isimlerin yerini Hosseini ile Toure ile güçlendiren bordo-mavililer, devre arasında bir stoper daha kadrosuna katmak istiyor. Transfer listesinin en üst sırasında ise İtalyan ekibi Milan'ın formasını giyen Cristian Zapata'nın olduğu öğrenildi. Bu sezon Çizme'de forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sosa ve Kucka transferlerinden dolayı İtalyan ekibiyle iyi ilişkileri olan Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncuyu da uygun bir maliyetle kadrosuna katmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin yönetiminin bu konuda harekete geçeceği dile getiriliyor.
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