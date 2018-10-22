Ahmet Ağaoğlundan paydaşlara Açık uyarı

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk Hava Yolları Açık Golf Turnuvası kaynaklı para kazanan paydaşların turnuvanın ekonomik yüküne de ortak olması gerektiğini belirterek, "Onu devlet yapsın, bunu devlet yapsın biz de kenarda oturalım kaymağını yiyelim yok öyle bir dünya." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Antalya'da 1-4 Kasım'da düzenlenecek 2018 Türk Hava Yolları Açık Golf Turnuvası öncesi AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, organizasyonda 7 milyon dolar ödülü verileceğine dikkati çekti. Ağaoğlu, "Dünyanın neresine giderseniz gidin göremezsiniz, 7 milyon dolar ödüllü bir turnuvayı bir ülkenin federasyonu sırtlayacak ve bunu da sponsorlar arasında paylaştıracak. Böyle bir örnek yoktu. Biz bu turnuvayı yapılabilir hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak ekonomik tedbirler uygulamaya başladıklarını ve devam edeceklerini dile getiren Ağaoğlu, "Spor Toto Teşkilatı ve Spor Genel Müdürlüğünden yapılacak katkının da ciddi tenzilata uğrayacağını düşünerek, ya önümüzdeki sene sponsorluk gelirlerini artırarak ya da isim sponsoru olduğu için yüzde 50 değil mümkünse üzde 70-80'nin THY'nin üzerine yükleyip bu turnuvayı sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Turnuvanın düzenlenebilmesi için çok ciddi bir bütçenin gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Gerekirse Avrupa Tur ile görüşme yaparak bu turnuvadan çekilmeyi dahi düşünebiliriz." uyarısı yaptı.

"Çekilmeyi düşünüyoruz"

Ahmet Ağaoğlu, THY Açık'ın ülke tanıtımı açısından çok önemli bir turnuva olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle bu turnuvanın yükünün devletin üzerinden kurumların üzerine kayması gerekiyor." dedi.

Turnuvanın Antalya Belek'te düzenleneceğini hatırlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Turnuva, turist sayısının artmasına, turizmin canlanmasına hizmet ediyor. Bu artışı 'canım zaten geleceklerdi' şeklinde bir değerlendirmek ancak prematüre beyinlerin ürünüdür. Herkes bu turnuvaya sahip çıkmak zorunda. Altı senedir çor büyük gayretler, çabalar, sıkıntılarla bu turnuvayı yapmaya çalışıyoruz ve son derecede başarılı oluyoruz ama artık devletin ve federasyonun sırtından bunun ekonomik yükünün kalkması lazım. Kim bu turnuvanın üzerinden para kazanıyorsa ekonomik yükünün de paydaşı olması lazım. Biz eğer aynı şekilde devam etmek gibi bir sürecin içinde görürsek turnuvadan çekilmeyi de çok ciddi düşünüyoruz."

"Algı operasyonlarına en iyi cevap"

Ahmet Ağaoğlu, bu yıl 6. kez düzenlenecek THY Açık'ın yurt dışında Türkiye aleyhine yürütülen algı operasyonlarına en iyi cevap olduğunu belirtti.

"Özellikle yaşamış olduğumuz süreç göz önünde bulundurulursa Türkiye ile alakalı yurt dışında yürütülen algı operasyonlarına en iyi cevabı THY Açık ile verdik, vermeye de devam ediyoruz." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu açıdan değerlendirildiğinde THY Açık'ın Türk ekonomisi ve ülke tanıtımına katkısına paha biçilemez. Her şeyi devletin üzerinden yapmaya veya Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine yüklemenin bir anlamı yok. Her şeyi neden devletten bekliyoruz. Turnuvayı devlet yapsın, araziyi devlet versin, indirimi devlet yapsın. Onu devlet yapsın, bunu devlet yapsın biz de kenarda oturalım kaymağını yiyelim yok öyle bir dünya."