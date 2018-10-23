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Forma ile okula
Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018
Akçaabat ilçesinde bulunan Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, bordo-mavili takımın maç günü dolayısıyla okula formalarıyla gittiler. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan haberde konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'Yediden Yetmişe Destek' sözünden yola çıkarak böyle bir uygulama yaptıklarını vurgulayarak, kulübe destek olmak için öğretmen, öğrenci ve tüm personelin bordo-mavi formalarla İstiklal Marşını okuyarak ders başı yaptıklarını belirtti.
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