Ünal Karaman: Hafife almayın

Karaman, G.Saray ve F.Bahçe’nin takılmasını örnek verip, “Kolay maç yok. Kazanmak istiyorsak 90 dakika savaşmalıyız” dedi

Teknik direktör Ünal Karaman'dan maç öncesi oyunculara rehavet uyarısı geldi. Bordo-mavili çalıştırıcı, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un ligdeki konumunun kendilerini aldatmaması gerektiğini belirterek, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları ortada. Her zaman söylediğim gibi Süper Lig'de artık kolay maç yok. Her takım her takımı yenebiliyor. Kazanmak istiyorsak kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, doksan dakika savaşmalıyız" ikazında bulundu. Karaman, Erzurumspor maçının ligdeki hedefleri açısından kritik bir eşik olduğunu da vurguladı. Kazanmaları halinde üst sıralar için yarışır konuma geleceklerini ve bunun da moral motivasyonlarını güçlendireceğini kaydetti.