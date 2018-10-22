    22 Ekim 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman: Hafife almayın

    Karamandan oyunculara uyarı!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Karaman, G.Saray ve F.Bahçe’nin takılmasını örnek verip, “Kolay maç yok. Kazanmak istiyorsak 90 dakika savaşmalıyız” dedi

    Teknik direktör 'dan maç öncesi oyunculara rehavet uyarısı geldi. Bordo-mavili çalıştırıcı, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un ligdeki konumunun kendilerini aldatmaması gerektiğini belirterek, " ve 'nin yaşadığı puan kayıpları ortada. Her zaman söylediğim gibi 'de artık kolay maç yok. Her takım her takımı yenebiliyor. Kazanmak istiyorsak kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, doksan dakika savaşmalıyız" ikazında bulundu. Karaman, Erzurumspor maçının ligdeki hedefleri açısından kritik bir eşik olduğunu da vurguladı. Kazanmaları halinde üst sıralar için yarışır konuma geleceklerini ve bunun da moral motivasyonlarını güçlendireceğini kaydetti.

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