Trabsonspor 3’lük atacak

Bordo-mavililer, kazanıp 3 puan alması halinde 26 hafta sonra ligde üçte üç yapacak, lider G.Saray ile puan farkı 3’e inecek

Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, bu akşam Şenol Güneş Stadı'nda ligde sondan ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, galip gelmesi halinde lider Galatasaray ile farkı 3 puana indirerek zirve yarışında iddialı konuma gelecek. Ayrıca ligde 26 hafta sonra üst üste üç maç kazanma başarısı gösterecek. Saat 20.00'de Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Fırtına hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa çekildi.



FUTBOLCULAR KENETLENDİ



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirilirken, oyuncuların hırsı dikkat çekti. Futbolcular kendi aralarında düzenledikleri toplantıda galibiyet için sözbirliği yaptı. Kaptan Onur, takım arkadaşlarına 'kenetlenme' çağrısı yaparken, son haftalardaki gibi takım halinde mücadele etmeleri halinde Erzurumspor engelini de aşacaklarını belirtti. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi kazanma hırsını ve azmini sahaya yansıtarak galip gelmek istediklerini kaydetti.



Yunus Emre SEL