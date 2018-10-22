    22 Ekim 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor ilk peşinde

    Trabzonspor ilk peşinde
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Ligde 26 haftadır üst üste 3 maç kazanamayan Trabzon, Erzurum’ uyenerek bu istatistiğe son vermek istiyor. kazanan kadroy ubozmayacak

    Ligde oynadığı son iki maçını kazanan ancak 26 haftadır üç maç üst üste galip gelemeyen Trabzonspor, bugün evinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem uzun süren bu özlemine son vermek, hem de çıkışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarını kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisar maçındaki 11'i bozmayı düşünmüyor. Fırtına'da Kamil Ahmet ve Mustafa Akbaş sakat.
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