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Trabzonspor ilk peşinde
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018
Ligde 26 haftadır üst üste 3 maç kazanamayan Trabzon, Erzurum’ uyenerek bu istatistiğe son vermek istiyor. Ünal Karaman kazanan kadroy ubozmayacak
Ligde oynadığı son iki maçını kazanan ancak 26 haftadır üç maç üst üste galip gelemeyen Trabzonspor, bugün evinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem uzun süren bu özlemine son vermek, hem de çıkışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarını kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisar maçındaki 11'i bozmayı düşünmüyor. Fırtına'da Kamil Ahmet ve Mustafa Akbaş sakat.
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